Üniversite kulüpleri tercihlerde önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. Fenerbahçe Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır. İşte, Fenerbahçe Üniversitesi öğrenci toplulukları...

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Fenerbahçe Üniversitesi öğrenci toplulukları ve kuruluş tarihleri şu şekildedir:

Ar-Ge, İnovasyon ve Girişimcilik Kulübü

Beslenme Kulübü

Doğal ve Tarihi Çevreleri Koruma Kulübü

Dans Kulübü

Doğa Sporları Kulübü

E- Spor Kulübü

Kulübü Edebiyat Kulübü

Endüstri Mühendisliği Kulübü

Finansal İnovasyon-Ekonomi Kulübü

Fizyoterapi Kulübü

Gezi ve Kültür Kulübü

Havacılık, Uzay Milli Teknoloji Kulübü

Hemşirelik Kulübü

IEEE Kulübü

İletişim Kulübü

Kariyer Kulübü

Mimarlık Tasarım Kulübü

Mizah Kulübü

Motosiklet Kulübü

Münazara Kulübü

Müzik Kulübü

Satranç Kulübü

Siber Güvenlik Kulübü

Sinema ve Fotoğraf Kulübü

Spor Kulübü

Tiyatro Kulübü

Toplumsal Sorumluluk Kulübü

Ultra Aslan-Üni Kulübü

Uluslararası İlişkiler ve Politika Kulübü

Uluslararası Öğrenci Kulübü

Üni BJK Kulübü

Üni FEB-1907 Kulübü

Üni GFB Kulübü

Üni-TS Kulübü

Üretim Araştırmaları Kulübü

Yazılım ve Bilişim Kulübü

Yelken Kulübü

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ebelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ebelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Egzersiz ve Spor Bilimleri (%50 İndirimli) (Spor Bilimleri Fakültesi)

Egzersiz ve Spor Bilimleri (Burslu) (Spor Bilimleri Fakültesi)

Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Ergoterapi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ergoterapi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Misyonu

Bilim, teknoloji, sanat, kültür ve spor alanlarında eğitim-öğretim ile değer üretebilen bir üniversite olarak; araştırmaya, geliştirmeye, yaşam boyu öğrenmeye ve yeniliklere önem veren toplumsal alanda öncü bireyler yetiştirmek.

Vizyonu

Ulusal ve uluslararası düzeyde, bilim, teknoloji, kültür, sanat ve spor alanlarında tüm paydaşlarına donanım katan, onları etkileşimli olarak geliştiren ve tüm mensuplarının iyi insan olarak kendilerini gerçekleştirebildikleri saygın bir üniversite olarak tüm dünyada kabul görmek.

Temel Değerleri

• Ulusal ve uluslararası değerleri benimsemek • İyi yönetişime sahip olmak

• Akademik özgürlüğe önem vermek

• Sürdürülebilir olmak

• Yenilikçi olmak

• Girişimci olmak

• Kamusal ve sosyal sorumluluğa önem vermek

• Toplam Kalite Yönetimi felsefesine sahip olmak