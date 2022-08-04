Fenerbahçe Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri
Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. Fenerbahçe Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır.
Üniversite kulüpleri tercihlerde önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. Fenerbahçe Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır. İşte, Fenerbahçe Üniversitesi öğrenci toplulukları...
Fenerbahçe Üniversitesi öğrenci toplulukları ve kuruluş tarihleri şu şekildedir:
- Ar-Ge, İnovasyon ve Girişimcilik Kulübü
- Beslenme Kulübü
- Doğal ve Tarihi Çevreleri Koruma Kulübü
- Dans Kulübü
- Doğa Sporları Kulübü
- E- Spor Kulübü
- Edebiyat Kulübü
- Endüstri Mühendisliği Kulübü
- Finansal İnovasyon-Ekonomi Kulübü
- Fizyoterapi Kulübü
- Gezi ve Kültür Kulübü
- Havacılık, Uzay Milli Teknoloji Kulübü
- Hemşirelik Kulübü
- IEEE Kulübü
- İletişim Kulübü
- Kariyer Kulübü
- Mimarlık Tasarım Kulübü
- Mizah Kulübü
- Motosiklet Kulübü
- Münazara Kulübü
- Müzik Kulübü
- Satranç Kulübü
- Siber Güvenlik Kulübü
- Sinema ve Fotoğraf Kulübü
- Spor Kulübü
- Tiyatro Kulübü
- Toplumsal Sorumluluk Kulübü
- Ultra Aslan-Üni Kulübü
- Uluslararası İlişkiler ve Politika Kulübü
- Uluslararası Öğrenci Kulübü
- Üni BJK Kulübü
- Üni FEB-1907 Kulübü
- Üni GFB Kulübü
- Üni-TS Kulübü
- Üretim Araştırmaları Kulübü
- Yazılım ve Bilişim Kulübü
- Yelken Kulübü
- Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Ebelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Ebelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Egzersiz ve Spor Bilimleri (%50 İndirimli) (Spor Bilimleri Fakültesi)
- Egzersiz ve Spor Bilimleri (Burslu) (Spor Bilimleri Fakültesi)
- Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Ergoterapi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Ergoterapi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
Misyonu
Bilim, teknoloji, sanat, kültür ve spor alanlarında eğitim-öğretim ile değer üretebilen bir üniversite olarak; araştırmaya, geliştirmeye, yaşam boyu öğrenmeye ve yeniliklere önem veren toplumsal alanda öncü bireyler yetiştirmek.
Vizyonu
Ulusal ve uluslararası düzeyde, bilim, teknoloji, kültür, sanat ve spor alanlarında tüm paydaşlarına donanım katan, onları etkileşimli olarak geliştiren ve tüm mensuplarının iyi insan olarak kendilerini gerçekleştirebildikleri saygın bir üniversite olarak tüm dünyada kabul görmek.
Temel Değerleri
• Ulusal ve uluslararası değerleri benimsemek • İyi yönetişime sahip olmak
• Akademik özgürlüğe önem vermek
• Sürdürülebilir olmak
• Yenilikçi olmak
• Girişimci olmak
• Kamusal ve sosyal sorumluluğa önem vermek
• Toplam Kalite Yönetimi felsefesine sahip olmak