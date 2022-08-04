Fenerbahçe Üniversitesi Burs İmkanları

Fenerbahçe Üniversitesi burs olanakları var mı merak ediliyor. Üniversite tercihlerinde öğrencilerin en önem verdiği kriterlerden birisi de burs olanaklarıdır. Fenerbahçe Üniversitesi de burs imkanları bakımından en çok merak edilen üniversiteler arasında yer alıyor. İşte Fenerbahçe Üniversitesi burs imkanları hakkında bilgiler...

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ BURS İMKANLARI

Fenerbahçe Üniversitesi tarafından burs imkanları ile ilgili verilen bilgiler şu şekildedir:

Başarı Bursları :

ÖSYM sınav kılavuzunda belirtilen Üniversitenin burslu öğrenci kontenjanlarına yerleştirilen öğrencilere verilen ve öğretim ücretinin tamamını veya bir kısmını kapsayan karşılıksız burslardır. Bu burslar, yabancı dil hazırlık sınıfı ve ön lisans düzeyinde 2 yıl, lisans düzeyin de ise 4 yıl devam eder.

Fenerbahçe Üniversitesi, YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarına göre, %100 ve %50 burslarını sunmaktadır.

Engelli Öğrenci Bursları

Engelli öğrenci bursunun oranı %10'dur. Bu indirim öğrencinin ÖSYM Bursu dışında ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden uygulanır.

Şehit ve Gazi Çocukları Bursu

Üniversite programlarına yerleşen Şehit ve Gazilerin eş ve çocuklarına %10 (on) oranında indirim yapılır. Bu indirim öğrencinin ÖSYM Bursu dışında ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden uygulanır.

Çalışan Eş ve Çocukları Bursu

Üniversite programlarına ilk tercihinden veya arada başka üniversite tercihi olmadan yerleşen Fenerbahçe Üniversitesi, Fenerbahçe Spor Kulübü ve iştirakleri ile Fenerbahçe Koleji,Medicana Sağlık Grubu ve MBA Okulları çalışanları ile eş ve çocuklarına %25 (yirmi beş) oranında burs verilir. Bu burs öğrencinin ÖSYM Bursu dışında ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden uygulanır.

Üniversitede Kayıtlı Kardeş Bursu

Üniversite öğrencisi olan her bir kardeş için %5 (beş) kardeş bursu verilir. Bu burs öğrencinin ÖSYM Bursu dışında ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden uygulanır.

Fenerbahçe Koleji ve MBA Koleji Mezunları Bursu

Fenerbahçe ve MBA Kolejlerinden mezun olup Üniversite programlarına ilk tercihlerinden veya arada başka üniversite tercihi olmadan yerleşen öğrenciye %25 (yirmi beş) burs verilir. Bu burs öğrencinin ÖSYM Bursu dışında ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden uygulanır.

Bursun Sürekliliği ve Burstan Yararlanma

Tek Burstan Yararlanma İlkesi:

ÖSYM Bursları hariç olmak üzere, farklı burs imkanlarının birden fazlasından yararlanmak için gerekli şartları sağlayan öğrenci, kendi açısından en avantajlısı olan yalnızca bir tek burs hakkından yararlanabilir.

Burs Uygulanma Yöntemi, Süresi ve Kesilmesi

1- ÖSYM Bursları hariç olmak üzere; yüz kızartıcı bir suçtan ötürü hüküm giyen veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 6, 7, 8 ve 9. maddeleri uyarınca disiplin cezası alan öğrenciler ceza aldıkları yılı izleyen yıldan itibaren burs ve indirim uygulamaları kapsamından çıkarılır.

2- ÖSYM Bursları hariç olmak üzere; Üniversitenin yetkili organlarının kararı olmaksızın ders kaydı yapmayan ve/veya kayıt sildiren öğrenci burs hakkını kaybeder. Öğrenci ders kaydını yaptıktan sonra burs devam eder.

3- Tüm burslar yasal eğitim öğretim süresince geçerlidir

4- ÖSYM Bursları dahil olmak üzere, burs ve indirimler Yaz Okulu'nu kapsamamaktadır.

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Misyonu

Bilim, teknoloji, sanat, kültür ve spor alanlarında eğitim-öğretim ile değer üretebilen bir üniversite olarak; araştırmaya, geliştirmeye, yaşam boyu öğrenmeye ve yeniliklere önem veren toplumsal alanda öncü bireyler yetiştirmek.

Vizyonu

Ulusal ve uluslararası düzeyde, bilim, teknoloji, kültür, sanat ve spor alanlarında tüm paydaşlarına donanım katan, onları etkileşimli olarak geliştiren ve tüm mensuplarının iyi insan olarak kendilerini gerçekleştirebildikleri saygın bir üniversite olarak tüm dünyada kabul görmek.

Temel Değerleri

• Ulusal ve uluslararası değerleri benimsemek • İyi yönetişime sahip olmak

• Akademik özgürlüğe önem vermek

• Sürdürülebilir olmak

• Yenilikçi olmak

• Girişimci olmak

• Kamusal ve sosyal sorumluluğa önem vermek

• Toplam Kalite Yönetimi felsefesine sahip olmak