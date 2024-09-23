Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe- Union SG maçı ne zaman? Fenerbahçe- Union Saint Gilloise UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe- Union SG maçı ne zaman? Fenerbahçe- Union Saint Gilloise UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe- Union SG maçı ne zaman? Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint - Gilloise ile karşılaşacak. Maçın ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz olup olmadığı merak konusu. Maçın tarihi ve yayınlanacağı platform hakkında bilgi edinmek isteyen taraftarlar heyecanla bekliyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk grup maçını Belçika temsilcisi Union Saint- Gilloise ile oynayacak. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmanın detaylarını heyecanla beklerken, Fenerbahçeli taraftarlar da takımlarının Avrupa serüveninde başarıya ulaşmasını umuyor. Fenerbahçe, güçlü kadrosu ve Avrupa tecrübesiyle sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedefini sürdürmek ve gruptan lider çıkmak için bu ilk karşılaşmada avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Maç, Fenerbahçe'nin Avrupa'daki iddiasını gösterme fırsatlarından biri olarak görülüyor. Peki, Fenerbahçe- Union SG maçı ne zaman? Fenerbahçe- Union Saint - Gilloise UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?

FENERBAHÇE- UNION SAINT GILLOISE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçını Union Saint-Gilloise karşısında oynayacak. Kritik mücadele, 26 Eylül Perşembe günü oynanacak.

Fenerbahçe- Union SG maçı ne zaman? Fenerbahçe- Union Saint Gilloise UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?

FENERBAHÇE- UNION SG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe- Union Saint Gilloise maçı saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak futbol severlerle buluşacak.

Fenerbahçe- Union SG maçı ne zaman? Fenerbahçe- Union Saint Gilloise UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

• Uydu: TÜRKSAT 4A

• Frekans: 11794

• Polarizasyon: V Dikey

• Sembol Oranı: 30.000

• FEC: 3/4

Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Soğuk Haber Fenerbahçe Fenerbahçe Gilloise Futbol Spor

İsrail'den Lübnan'a saldırı! Ölü sayısı 100'e yükseldi, 400'den fazla yaralı var

İsrail'in bomba yağdırdığı ülkede ölü sayısı 100'e yükseldi

 Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj

Emniyet'ten polis katiline ayar! Adliyeye sevk ederken 3 ayrı mesaj verdiler

 Şehit Şeyda Yılmaz ile ilgili kahreden detay! Bu sabah memleketine gidecekmiş

Şehit Şeyda Yılmaz'ın bu sabah için dört gözle beklediği bir planı varmış
6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar! Baba ve eş içeride çürüyecek

Türkiye'nin günlerce konuştuğu çocuk gelin davasında karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman? Ümraniye'de polis memurunu şehit eden şahıs tutuklandı mı? Adliyeye sevk edilme anı! İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 23 Eylül İstanbul nöbetçi eczaneler! Yakınlarda nöbetçi eczane var mı? Engelli çobanı öldüresiye dövdüler! Olay ne? Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE) Kadir İstekli davası ne oldu, kaç yıl ceza aldı? 6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar açıklandı! Fenerbahçe- Union SG maçı ne zaman? Fenerbahçe- Union Saint Gilloise UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi? Tomris Giritlioğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Tomris Giritlioğlu'nun hayatı... Tomris Giritlioğlu öldü mü, neden öldü? Tomris Giritlioğlu ne kanseri, hastalığı nedir? ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE (23 EYLÜL) Yemekteyiz 'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Tüpraş ne zaman temettü dağıtacak? 2024 Tüpraş temettü ne zaman ve ne kadar yatacak? MasterChef Adana Kebap Tarifi! Adana Kebap nasıl yapılır, malzemeleri neler?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });