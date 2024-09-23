Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk grup maçını Belçika temsilcisi Union Saint- Gilloise ile oynayacak. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmanın detaylarını heyecanla beklerken, Fenerbahçeli taraftarlar da takımlarının Avrupa serüveninde başarıya ulaşmasını umuyor. Fenerbahçe, güçlü kadrosu ve Avrupa tecrübesiyle sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedefini sürdürmek ve gruptan lider çıkmak için bu ilk karşılaşmada avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Maç, Fenerbahçe'nin Avrupa'daki iddiasını gösterme fırsatlarından biri olarak görülüyor. Peki, Fenerbahçe- Union SG maçı ne zaman? Fenerbahçe- Union Saint - Gilloise UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?

FENERBAHÇE- UNION SAINT GILLOISE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçını Union Saint-Gilloise karşısında oynayacak. Kritik mücadele, 26 Eylül Perşembe günü oynanacak.

FENERBAHÇE- UNION SG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe- Union Saint Gilloise maçı saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak futbol severlerle buluşacak.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

• Uydu: TÜRKSAT 4A

• Frekans: 11794

• Polarizasyon: V Dikey

• Sembol Oranı: 30.000

• FEC: 3/4

Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.