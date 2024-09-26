Fenerbahçe Union SG maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Union SG maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Fenerbahçe Union SG maç kadrosu ilk 11! Fenerbahçe bu akşam Union SG ile UEFA Avrupa Ligi maçına çıkacak. Fenerbahçe'nin Union SG ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. Peki, Fenerbahçe'ninUnion SG maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Union SG Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 haberimizde!

FENERBAHÇE UNİON SG İLK 11

Fenerbahçe'nin Union SG maçı 11'i belli oldu:

Livakovic, Mert Müldür, Becao, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, En-Nesyri

FENERBAHÇE - UNİON SG YEDEKLER

Fenerbahçe Union SG maçı yedekleri şu isimlerdir:

İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul, Samet, İsmail, Djiku, Mert Hakan, Dzeko, Tadic, Osayi, Cenk Tosun, Yusuf Akçiçek, Saint-Maximin

FENERBAHÇE - UNİON SG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Union SG maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Fenerbahçe Union SG maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için TRT 1'i güncel frekans bilgileri ile güncellemelisiniz.

FENERBAHÇE - UNİON SG MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Union SG maçı saat 19.45'te başlayacak.