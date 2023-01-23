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Fenerbahçe- Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı hangi kanaldan yayınlanacak?

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Fenerbahçe- Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı hangi kanaldan yayınlanacak?

Fenerbahçe Spor toto Süper ligin 20 haftasında Ümraniyespor'a konuk olacak. Müsabaka öncesi futbolseverler maçın detaylarını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe -Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Ümraniyespor- Fenerbahçe maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Ümraniyespor- Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri belli oldu! İşte Fenerbahçe- Ümraniyespor maçına dair tüm merak edilenler...

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Süper ligin 20 haftasında Fenerbahçe deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor ile kozlarını paylaşacak. Lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde olan Sarın Lacivertliler Ümraniye deplasmanında 3 puan peşinde olacak. Ev sahibi Ümraniyespor ise sahasında Fenerbahçe'yi yenip ligdeki kötü gidişine dur demek istiyor. Futbolseverler ise Ümraniyespor- Fenerbahçe maçının detaylarını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe- Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Ümraniyespor- Fenerbahçe maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Ümraniyespor- Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri belli oldu! Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE- ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Süper ligde 20. haftasının kapanış maçı olan Ümraniyespor -Fenerbahçe karşılaşası 22 Ocak Pazartesi (bugün) saat 20:00'da oynanacak.

FENERBAHÇE- ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Ümraniyespor Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Ümraniyespor Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri şu şekilde:

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Rossi, Arda Güler, King, Valencia.

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Mrsic, Sekidika, Onur, Geraldo, Umut

Haberler.com / Alp Eren Kahraman - Gündem

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