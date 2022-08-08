Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı şifresiz mi?

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe - Ümraniyespor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı ne zaman?