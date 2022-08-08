Fenerbahçe- Ümraniyespor maçı kaç kaç? Fenerbahçe- Ümraniyespor maçı hangi kanalda?

Süper Loto Süper Lig, Fenerbahçe- Ümraniyespor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe- Ümraniyespor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi ve maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe- Ümraniyespor maçı ne zaman?

Süper Loto Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Fenerbahçe- Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Fenerbahçe- Ümraniyespor maçı şifresiz mi? Fenerbahçe- Ümraniyespor maçı hakemi kim? Fenerbahçe- Ümraniyespor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılıyor. Fenerbahçe- Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe- Ümraniyespor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

FENERBAHÇE- ÜMRANİYESPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe- Ümraniyespor devre arası verdi. Maç 2-1 devam ediyor. Fenerbahçe Enner Valencia'nın golüyle 2-1 öne geçti.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu mücadelede sakatlık sebebiyle 5 futbolcusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertli ekibin cumartesi günkü idmanda bireysel çalışan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, sakatlıkları süren yeni transfer Joao Pedro, Serdar Aziz ve Nazım Sangare'nin maçın kadrosunda yok.

ÜMRANİYESPOR, SÜPER LİG'DE İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Süper Lig'in yeni İstanbul ekiplerinden Ümraniyespor da, ligdeki ilk heyecanını Fenerbahçe karşısında yaşadı. Ümraniyespor, geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de 70 puan toplarken, aynı puana sahip lider MKE Ankaragücü'nün ardından 2. sırada yer alarak bu sezon için Süper Lig'de mücadele etme hakkı elde etmişti. Kırmızı-beyazlı takım, son olarak Hatayspor'da forma giyen 28 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Sackey ve Bursaspor'dan transfer edilen 27 yaşındaki sol bek Onur Atasayar ile 1+1 yıllık sözleşme imzalarken, 21 yaşındaki Gürcü orta saha Gagnidze'yi ise satın alma opsiyonuyla kiralayarak kadrosunu güçlendirdi.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Gustavo Henrique, Szalai, Luan Peres, Arao, Emre Mor, Lincoln Henrique, Rossi, Joshua King, Valencia.

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Geraldo, Mrsic, Durel, Del Valle, Bettaieb

CANLI ANLATIM

Dakika 45: Fenerbahçe, Enner Valencia'nın golüyle 2-1 öne geçti.

Dakika 29: Tomislav Glumac'ın golüyle Ümraniyespor beraberliği yakaladı.

Dakika 19: Penaltı atışında topun başına geçen Enner Valencia Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

Dakika 18: Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

Dakika 18: Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonu VAR'da izliyor.

Dakika 16: Sağdan Lincoln'ün kullandığı köşe vuruşunu Ümraniyespor savunması uzaklaştırdı. O bölgede Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi. Pozisyon şuan VAR'dan inceleniyor.

Dakika 9: Fenerbahçe'de Valencia sağ kanattan içeriye ortaladı ama top doğrudan auta gitti.

Dakika 3: Fenerbahçe'de Emre Mor ceza sahası dışından şansını denedi ama top üstten auta gitti.

Dakika 1: Ümraniyespor'da Geraldo karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak Altay gole izin vermedi.