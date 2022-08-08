Fenerbahçe - Ümraniyespor maç kaç kaç, maç özeti ve golleri izle! 8 Ağustos Perşembe 2022 Fenerbahçe - Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig maçı bitti mi,

Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta atılan goller ve maç özeti ne zaman yayınlanacak araştırılıyor. Maçın özetini HD olarak izlemek isteyenler, Fenerbahçe - Ümraniyespor maç kaç kaç, bitti mi, maç özeti ve golleri izle! 8 Ağustos Perşembe 2022 Fenerbahçe - Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig maçı gollerini kim attı?

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Ümraniyespor'u ağırlıyor. Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Mücadelede Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü var. Maçın ilk yarısı sona ererken taraftarlar maçın gollerini izlemek istiyor. Peki,8 Ağustos Perşembe 2022 Fenerbahçe - Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig maçı gollerini kim attı? Maç özeti yayınlandı mı? Detaylar haberimizdedir…

FENERBAHÇE - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Ümraniyespor Maçı, saat 21:45 başlayacak.

FENERBAHÇE - ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI YAYIN İZLE!

FENERBAHÇE - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Ümraniyespor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ÜMRANİYESPOR MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ? MAÇ ÖZETİ YAYINLANDI MI?

Fenerbahçe, zorlu mücadelede sakatlık sebebiyle 5 futbolcusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertli ekibin cumartesi günkü idmanda bireysel çalışan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, sakatlıkları süren yeni transfer Joao Pedro, Serdar Aziz ve Nazım Sangare'nin maçın kadrosunda yok.

MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

FENERBAHÇE - ÜMRANİYESPOR MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Süper Lig'in yeni İstanbul ekiplerinden Ümraniyespor da, ligdeki ilk heyecanını Fenerbahçe karşısında yaşadı. Ümraniyespor, geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de 70 puan toplarken, aynı puana sahip lider MKE Ankaragücü'nün ardından 2. sırada yer alarak bu sezon için Süper Lig'de mücadele etme hakkı elde etmişti. Kırmızı-beyazlı takım, son olarak Hatayspor'da forma giyen 28 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Sackey ve Bursaspor'dan transfer edilen 27 yaşındaki sol bek Onur Atasayar ile 1+1 yıllık sözleşme imzalarken, 21 yaşındaki Gürcü orta saha Gagnidze'yi ise satın alma opsiyonuyla kiralayarak kadrosunu güçlendirdi.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Gustavo Henrique, Szalai, Luan Peres, Arao, Emre Mor, Lincoln Henrique, Rossi, Joshua King, Valencia.

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Geraldo, Mrsic, Durel, Del Valle, Bettaieb

CANLI ANLATIM

Dakika 45: Fenerbahçe, Enner Valencia'nın golüyle 2-1 öne geçti.

Dakika 29: Tomislav Glumac'ın golüyle Ümraniyespor beraberliği yakaladı.

Dakika 19: Penaltı atışında topun başına geçen Enner Valencia Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

Dakika 18: Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

Dakika 18: Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonu VAR'da izliyor.

Dakika 16: Sağdan Lincoln'ün kullandığı köşe vuruşunu Ümraniyespor savunması uzaklaştırdı. O bölgede Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi. Pozisyon şuan VAR'dan inceleniyor.

Dakika 9: Fenerbahçe'de Valencia sağ kanattan içeriye ortaladı ama top doğrudan auta gitti.

Dakika 3: Fenerbahçe'de Emre Mor ceza sahası dışından şansını denedi ama top üstten auta gitti.

Dakika 1: Ümraniyespor'da Geraldo karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak Altay gole izin vermedi.

FENERBAHÇE - ÜMRANİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Fenerbahçe ve Ümraniyespor, karşı karşıya geleceği Spor Toto Süper Lig maçı, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.