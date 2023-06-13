Fenerbahçe UEFA'ya gidecek mi? FB UEFA'da mı Konferans Ligi'nde mi?
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Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe ile 5. sırada tamamlayan Başakşehir finalde kozlarını paylaştı ve Fenerbahe kupayı kazandı. Peki, Fenerbahçe UEFA'ya gidecek mi? FB UEFA'da mı Konferans Ligi'nde mi?
İzmir'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mutlısona Fenerbahçe ulaştı. Peki, Fenerbahçe UEFA'ya gidecek mi? FB UEFA'da mı Konferans Ligi'nde mi?
FENERBAHÇE UEFA'YA GİDECEK Mİ?
Bu sezon Avrupa kupalarına Türkiye'den 4 takım gidecek. İlk 3 takım Süper Lig'den seçilirken 4. takım Ziraat Türkiye kupasından gönderilecek. 2022/23 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek.
Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamladığı için UEFA Konferans Ligi'ne gitmeyi garantiledi.
Fenerbahçe, zaten Avrupa'ya gittiği için ligi 4. sırada bitiren ekip olan Adana Demirspor UEFA Konferans Ligi'ne gitmeye hak kazandı.