Fenerbahçe UEFA'ya gidecek mi? FB UEFA'da mı Konferans Ligi'nde mi?

Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe ile 5. sırada tamamlayan Başakşehir finalde kozlarını paylaştı ve Fenerbahe kupayı kazandı. Peki, Fenerbahçe UEFA'ya gidecek mi? FB UEFA'da mı Konferans Ligi'nde mi?