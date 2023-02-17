Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için artık geri sayım başlamış durumda. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek olan kura çekiminin başlama saati, yayıncı kuruluşu ve katılacak takımlar ile ilgili tüm bilgileri derledik! Peki, Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman?