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Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman, bugün mü?

Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman, bugün mü?
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek. Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman, bugün mü?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint- Gilloise'ı konuk edeceği ilk hafta maçında Fransız hakem Benoit Bastien görev alacak. Peki, Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman, bugün mü?

FENERBAHÇE UEFA MAÇI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint- Gilloise ekibini konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 26 Eylül Perşembe günü 19.45'te başlayacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek.

Bastien'in yardımcılıklarını aynı ülke federasyonundan Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmada Mathieu Vernice ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımını geçen sarı-lacivertliler, 3. turda ise Fransa'nın Lille ekibine elenince yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman, bugün mü?

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 137. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 136 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip bu müsabakalarda 60 galibiyet elde ederken, rakiplerine 43 kez kaybetti. 33 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 191 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 171 gole engel olamadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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