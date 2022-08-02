Fenerbahçe UEFA kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa futbolunun en önemli üç organizasyonunda play-off eşleşmeleri, yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenecek kura törenleriyle belli olacak. Kura öncesi Fenerbahçe kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, merak edildi.

FENERBAHÇE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Play-off kuralarından UEFA Şampiyonlar Ligi TSİ 13.00'te, Avrupa Ligi TSİ 14.00'te, Avrupa Konferans Ligi ise TSİ 15.00'te başlayacak.

Kura çekimi UEFA TV'den yayınlanacak.