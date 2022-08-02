Fenerbahçe UEFA kura çekimi canlı izle! FB kura ekimi şifresiz izle

Avrupa futbolunun en önemli üç organizasyonunda play-off eşleşmeleri, yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenecek kura törenleriyle belli olacak. Kura öncesi Fenerbahçe kura ekimi şifresiz izleme kanalı var mı merak edildi. İşte, Fenerbahçe UEFA kura çekimi canlı izleme linki!

FENERBAHÇE UEFA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME LİNKİ

UEFA Şampiyonlar Ligi TSİ 13.00'te, Avrupa Ligi TSİ 14.00'te, Avrupa Konferans Ligi ise TSİ 15.00'te başlayacak.

Kura çekimi UEFA TV'den yayınlanacak.

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