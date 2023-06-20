Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe muhtemel rakipleri kim?

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-24 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi merakla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Spor Toto Süper Lig'in 2'ncisi ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 3'üncüsü Beşiktaş ve 4'üncüsü Adana Demirspor'un rakipleri beli oluyor. Peki, Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig'in 2'ncisi ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 3'üncüsü Beşiktaş ve 4'üncüsü Adana Demirspor'un rakipleri de yarınki kura çekiminde belirlenecek.

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak.

Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.

FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Fenerbahçe'nin 2. ön eleme turunda karşılaşabileceği muhtemel rakipler şöyle:

B36 Torshavn (Faroe Adaları)

Ararat-Armenia (Ermenistan)

Vojvodina (Sırbistan)

Levadia Tallinn (Estonya)

Luzern (İsviçre)

Gzira United (Malta)

Vorskla Poltava (Ukrayna)

Bohemians (Çekya)

Aarhus (Danimarka)

Dinamo Minsk (Beyaz Rusya)

Petrocub (Moldova)

Connah's Quay (Galler)

Milsami Orhei (Moldova)

HB Torshavn (Faroe Adaları)

Sepsi (Romanya)

Domzale (Slovenya)

Europa FC (Cebelitarık)

Santa Coloma (Andorra)

Progres Niederkorn (Lüksemburg)

Beitar Jerusalem (İsrail)

Hammarby (İsveç)

Kalmar (İsveç)

Dinamo Batumi (Gürcistan)

Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Kauno Zalgiris (Litvanya)

Pogon Szczecin (Polonya)

Zalaegerszeg (Macaristan)

Crusaders (İrlanda)

Kecskemeti (Macaristan)

Debrecen (Macaristan)

Sepsi (Romanya)

Gabala (Azerbaycan)

Borac Banja Luka (Bosna Hersek)

Sabah (Azerbaycan)

Torpedo Zhodino (Beyaz Rusya)

Ordabasy Shymkent (Kazakistan)

Celje (Slovenya)

Differdange 03 (Lüksemburg)

Aktobe (Kazakistan)

Auda (Letonya)