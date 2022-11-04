Fenerbahçe UEFA geliri 2022! Fenerbahçe Avrupa geliri ne kadar? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nden ne kazanıyor?

4 takımla Avrupa kupalarında yoluna devam eden Türkiye, UEFA kazancında tarihi bir sezon yaşıyor. Peki, Fenerbahçe UEFA geliri ne kadar? Fenerbahçe Avrupa geliri ne kadar? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nden ne kazanıyor? İşte, Fenerbahçe UEFA geliri!

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi geliri! 4 takımla Avrupa kupalarında yoluna devam eden Türkiye, UEFA kazancında tarihi bir sezon yaşıyor. Peki, Fenerbahçe UEFA geliri ne kadar? Fenerbahçe Avrupa geliri ne kadar? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nden ne kazanıyor? İşte, Fenerbahçe UEFA geliri haberimizde...

FENERBAHÇE AVRUPA GELİRİ

Şampiyonlar Ligi'ne ön elemede veda eden ve Avrupa Ligi'nde boy gösteren Fenerbahçe, lige katılımından 3,63 milyon euro, performanstan 3,36 milyon euro ve katsayıdan 2,9 milyon euroluk ödülü hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertli ekip ayrıca grup maçlarını lider tamamladığı için 1,1 milyon euro ve son 16'ya kaldığı gerekçesiyle de 0,5 milyon euro alacak. Market kaleminden de Trabzonspor gibi 2,5 milyon euro kazanacak Fenerbahçe, toplamda 13,9 milyon euroluk gelire ulaşmış durumda.

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde yoluna devam eden 4 temsilcimiz ciddi bir gelirin sahibi oldu. Avrupa'da tarihi bir sezon yaşayan Türk takımlarının toplam geliri 43 milyon euroya dayandı.