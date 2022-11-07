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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe rakibi kim? Avrupa Ligi Fenerbahçe muhtemel rakipleri!

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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe rakibi kim? Avrupa Ligi Fenerbahçe muhtemel rakipleri!

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe gruptan namağlup lider çıktı. Şimdi ise UEFA Avrupa Ligi son 16'ya kaldı. Futbolseverler Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oldu mu? sorusunu aratıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde kupa heyecanı son hızla devam ederken Fenerbahçe'nin rakibi merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe rakibi kim? Avrupa Ligi Fenerbahçe muhtemel rakipleri!

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UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe rakibi kim? sorusu aratılıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkan Fenerbahçe'nin son 16'daki rakipleri merak ediliyor. Avrupa Ligi'nde heyecanla beklenen anlardan bir tanesi de son 16 kura çekimi oldu. Peki, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe rakibi kim? Avrupa Ligi Fenerbahçe muhtemel rakipleri! İşte merak edilenler...

UEFA AVRUPA LİGİ FENERBAHÇE RAKİPLERİ BELLİ OLDU MU?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe'nin rakipleri 24 Şubat tarihinde çekilecek olan kura ile belli olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda UEFA Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada tamamlayan 8 takım ve Şampiyonlar Ligi'nden elenen 8 takımın eşleşmelerinde tur atlayacak takımlardan biriyle eşleşecek.

Avrupa Ligi'nde yarışan Fenerbahçe'nin son 16'daki muhtemel rakipleri şöyle;

Ajax

Bayer Leverkusen

Barcelona

Sporting CP

Salzburg

Shakhtar Donetsk

Sevilla

Juventus

PSV

Rennes

Roma

Union Berlin

Manchester United

Midtjylland

Nantes

Monaco

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