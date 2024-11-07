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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puan durumu 7 Ekim Perşembe!

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puan durumu 7 Ekim Perşembe!
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşıyor. Peki, Fenerbahçe Uefa Avrupa Ligi puan durumu 7 Ekim Perşembe!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşıyor. AZ Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan John Beaton yönetiyor. Peki, Fenerbahçe Uefa Avrupa Ligi puan durumu ne?

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU NE?

UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Hollanda'da Twente ve iç sahada İngiliz ekibi Manchester United ile aynı skorla 1-1 berabere kaldı. Jose Mourinho'nun öğrencileri, 3 maç sonunda 5 puanla 36 takım içinde 14. sırada bulunuyor. Hollanda ekibi AZ Alkmaar ise 3-2'lik Elfsborg galibiyetiyle başladığı UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ve Tottenham deplasmanlarından puan alamadı.

İLK 11'LER

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Malkuma, Penetra, Dekker, De Wit, Kwakman, Mijnans, Koopmeiners, Addai, Lahdo, Parrott.

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Mert Müldür, Amrabat, İsmail Fred, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko.

İşte puan durumu (İlk 24):

Fenerbahçe Uefa Avrupa Ligi puan durumu 7 Ekim Perşembe!

Fenerbahçe Uefa Avrupa Ligi puan durumu 7 Ekim Perşembe!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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