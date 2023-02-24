Play-off maçlarının sona ermesiyle birlikte UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin bugün gerçekleştirilmesi ile Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde hangi takımla eşleşti? Sorusu yanıt buldu. Peki, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde hangi takımla eşleşti? Fenerbahçe UEFA Avrupa Liginde rakibimi kim oldu?

Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe rakibi kim oldu?

Fenerbahçe iyi kura mı çekti? Sevilla'nın kadrosu yıldızlardan geçilmiyor ama bir sorunları var

Grubunu lider tamamlayarak adını son 16 turuna direkt olarak yazdıran temsilcilerimiz Fenerbahçe, Sivasspor, Başakşehir'in rakipleri belli oldu. Böylelikle sporseverler tarafından araştırılmakta olan Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde hangi takımla eşleşti? Sorusu açıklandı. Peki, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde hangi takımla eşleşti? Fenerbahçe UEFA Avrupa Liginde rakibimi kim oldu?

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİNDE HANGİ TAKIMLA EŞLEŞTİ?

Avrupa Ligi B Grubu'nda harikalar yaratan Fenerbahçe; AEK Larnaca, Rennes ve Dinamo Kiev'in önünde grubu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Avrupa Ligi'nde play-off turu maçlarının oynanmasının ardından temsilcimizin rakibi belli oldu. Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşti.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turundaki Sevilla maçlarını 9 Mart 2023 ve16 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak. Sarı-lacivertliler ilk karşılaşmayı deplasmanda, rövanşı ise Kadıköy'de oynayacak.