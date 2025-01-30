Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe UEFA Avrupa ligi kura çekimi ne zaman (Play Off)?

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, 31 Ocak 2025 tarihinde saat 15:00'te başlayacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak çekim, futbolseverlere büyük heyecan yaşatacak. Kura çekimi, UEFA TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, son 16 play-off turuna katılma veya gruptan elenme durumu, 31 Ocak'ta oynanacak maçların ardından netleşecek. Fenerbahçe, Danimarka'nın Midtjylland takımıyla deplasmanda karşılaşırken, Beşiktaş ise Twente ile Hollanda'da mücadele edecek. Her iki Türk takımı için de bu maçlar büyük önem taşıyor.