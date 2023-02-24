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Grubunu lider tamamlayarak adını son 16 turuna direkt olarak yazdıran temsilcilerimiz Fenerbahçe, Sivasspor, Başakşehir'in rakipleri belli olacak. Bu nedenle Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle araması, Fenerbahçe son 16 kura çekimi canlı izleme linki ile birlikte sporsever tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılmaya devam ediliyor. İşte Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı İZLE! Fenerbahçe son 16 kura çekimi canlı İZLE!

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Bugün saat 14:00'te gerçekleştirilecek olan UEFA Avrupa Ligi kura çekimi EXXEN ekranlarından naklen yayımlanacak. UEFA Avrupa Ligi kura çekimini canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Exxen resmi internet sitesi üzerinden yayını canlı olarak izleyebilir.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi 24 Şubat Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat 14:00'te Konferans Ligi kura çekimi ise 15:00'te gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇENİN RAKİPLERİ KİM OLACAK?

UEFA Avrupa liginde gruplarını lider tamlayan Fenerbahçe kura çekimine seri başı olarak katılacak. Sarı Lacivertli ekibin rakipleri şu şekilde: