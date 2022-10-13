Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi gruptan çıktı mı, olasılıkları ne 2022? FB gruplardan nasıl çıkar, 2. turu garantiledi mi? Tüm olasılıklar ve ihtimaller!

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde B grubunda yer alıyor. Bugün gruptaki 4. maçına çıkan temsilcimizin gruptan çıkma ihtimalleri ve olasılıkları değerlendiriliyor. Peki, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi gruptan çıktı mı? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi gruplardan kesin çıkacak mı? FB gruptan nasıl çıkar, şuanda grupta kaçındı sırada bulunuyor? İşte tüm olasılıklar ve gruptan çıkma ihtimalleri...

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UEFA Avrupa Ligi grup maçları devam ediyor. Temsilcilerimiz gruptan çıkmak için kıyasıya mücadele ediyor. Peki, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi gruptan çıktı mı, olasılıkları nedir? FB Avrupa Ligi gruplardan nasıl çıkar? FB'nin gruptan çıkma ihtimalleri nasıldır?

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ HANGİ GRUPTA VE KAÇ PUANDA?

Fenerbahçe 2022-2023 sezonu UEFA Avrupa Ligi'nde B grubunda yer alıyor. Şuanda Fenerbahçe'nin 3 maçta toplam 7 puanı var. Eğer bugünkü maçı kazanırsa 4 maçta 10 puana ulaşacak ve grupta 1. liğe yükselecek.

FENERBAHÇE GRUPTAN ÇIKAR MI? (TÜM OLASILIKLAR)

Fenerbahçe şuanda AEK karşısında 1-0 önde. Eğer maç böyle biterse FB'nin 4 maçta toplam 10 puanı olacak ve grup 1. liğine yükselecek.

Fenerbahçe'nin gruptan çıkma ihtimalleri:

- Eğer temsilcimiz Fenerbahçe bugünkü AEK maçını kazanırsa gruptan %100 çıkacak. Çünkü 3. sıradaki takımın puanı 3 olacak. Haliyle temsilcimiz 10 puanda olacağı için son 2 maçta yenilse bile 3. sıradaki takım 6 puan alsa bile yine de gruptan çıkmayı garantilemiş olacak.

- Eğer Fenerbahçe bugün berabere kalırsa o durumda 8 puan olacak ve Dinamo Kiev bugünkü maçı kazanırsa 3. ile arasında 5 puan fark olacak. Yani FB son 2 maçta 2 puan alırsa gruptan çıkmayı garantileyecek.

- Fenerbahçe bugün yenilirse bu durumda 7 puanda kalacak. AEK ise 6 puana yükselecek. Son 2 hafta 2 maçını da kazanırsa bu durumda garantilemiş olacak. Maçları kaybetse bile AEK da kaybederse bu durumda yine gruptan çıkacak.

- Temsilcimiz Fenerbahçe bugünkü maçı kazanırsa B grubunu en kötü 2. sırada bitirecek.

Temsilcimize başarılar diliyoruz...