Fenerbahçe Twente'yi elerse gruplara kalacak mı 2023? Fenerbahçe Twente'yi elerse doğrudan gruplara mı kalacak, elenirse ne olur?

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi play-off turunda bugün Twente ile ilk maçına çıkacak. Futbol severler, Fenerbahçe bu maçı kazanırsa doğrudan gruplara kalacak mı merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Twente'yi elerse gruplara kalır mı 2023? Fenerbahçe Twente'yi elerse doğrudan gruplara mı kalacak yoksa yeni bir ön eleme oynayacak mı? İşte detaylar...