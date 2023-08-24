Fenerbahçe Twente'yi elerse gruplara kalacak mı 2023? Fenerbahçe Twente'yi elerse doğrudan gruplara mı kalacak, elenirse ne olur?
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Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi play-off turunda bugün Twente ile ilk maçına çıkacak. Futbol severler, Fenerbahçe bu maçı kazanırsa doğrudan gruplara kalacak mı merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Twente'yi elerse gruplara kalır mı 2023? Fenerbahçe Twente'yi elerse doğrudan gruplara mı kalacak yoksa yeni bir ön eleme oynayacak mı? İşte detaylar...
Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında bugün evinde Twente ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Twente'yi elerse gruplara kalır mı 2023? Fenerbahçe Twente'yi elerse doğrudan gruplara mı kalacak yoksa yeni bir ön eleme oynayacak mı? Fenerbahçe kaç ön eleme oynayacak? FB gruplara kalmak için kaç ön elemeden geçmesi gerekiyor? İşte bilgiler...
Fenerbahçe - Twente maçı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü yani bugün saat 20:00 'da başlayacak.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'ne ikinci eleme turundan katılacak. Fenerbahçe'nin gruplara kalabilmesi için sırasıyla 2. ön eleme turu, 3. ön eleme turu ve play-off turunu geçmesi gerekecek.
Buna göre Fenerbahçe play-off turunda Twente'yi elerse doğrudan gruplara kalmış olacaktır.
Fenerbahçe Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz gruplara kalabilmek için 3 tur atlamak zorunda.
Fenerbahçe Twente'yi elerse Konferans Ligi gruplarına kalacak.