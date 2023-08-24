Fenerbahçe Twente maç kadrosu 11'i! Fenerbahçe Twente maçı ilk 11'leri belli oldu mu? İşte, Fenerbahçe'nin 11'i
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Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Twente'yle sahasında kozlarını paylaşacak. Peki, Fenerbahçe Twente maçı ilk 11'leri belli oldu mu? İşte, Fenerbahçe'nin 11'i
Fenerbahçe Twente maç kadrosu 11'i! Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Twente'yle sahasında kozlarını paylaşacak. Peki, Fenerbahçe Twente maçı ilk 11'leri belli oldu mu? İşte, Fenerbahçe'nin 11'i haberimizde...
Fenerbahçe; İrfan Can Eğribayat, Mert, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Fred, İsmail, Szymanski, Kent, Tadic, Batshuayi.
Twente; Unnerstall, Sampsted, Hilgers, Pröpper, Sadilek, Vlap, Kjolo, Rots, Regeer, Steijn, Ugalde.
Fenerbahçe, Twente maçına saatler kala UEFA Listesine Luan Peres ve Miha Zajc'ın yerine Bright Osayi Samuel ve Bartuğ Elmaz'ın dahil edildiğini açıkladı.
Bu sezon Avrupa'da 4, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 6 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, rakibini yenerek rövanş öncesi avantaj sağlamayı hedefliyor.
Avrupa'da oynadığı maçlarda rakip filelere 15 gol bırakan sarı-lacivertliler, kalesinde ise sadece 1 gol gördü. Fenerbahçe, ligde ise 2 maçta 4 gol atarken, 1 gol yedi.