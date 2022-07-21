Fenerbahçe turu geçti mi? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne oldu?
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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda TSİ 21.00'de başladı. Karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg düdük çaldı. Peki, Fenerbahçe turu geçti mi? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne oldu?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Peki, Fenerbahçe turu geçti mi?
FENERBAHÇE TURU GEÇTİ Mİ?
Polonya'da oynanan Dinamo Kiev- Fenerbahçe mücadelesinde gol sesi çıkmadı. Maçın büyük bölümünde üstün oynayan temsilcimiz yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme Fenerbahçe - Dinamo Kiev rövanş maçı 27 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Kadıköy'deki mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.