Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı alırsa Avrupa'ya kim gider? Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı alırsa Avrupa Ligi'ne mi Konferans Ligi'ne mi gidecek?

Ziraat Türkiye Kupası finali 11 Haziran günü Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak. Mücadele öncesi birçok olasılık konuşuluyor. Onlardan birisi Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nı alırsa Avrupa'ya kim, hangi takım gidecek? sorusu oldu. Peki FB ZTK'yı alırsa Avrupa'ya kim gider? Fenerbahçe ZTK'yı alırsa Konferans Ligi'ne mi Avrupa Ligi'ne mi nereye gidecek?

Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı nereye gidecek? Ziraat Türkiye Kupası finali 11 Haziran günü Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak. Mücadele öncesi birçok olasılık konuşuluyor. Onlardan birisi Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nı alırsa Avrupa'ya kim, hangi takım gidecek? sorusu oldu. Peki FB ZTK'yı alırsa Avrupa'ya kim gider? Fenerbahçe ZTK'yı alırsa Konferans Ligi'ne mi Avrupa Ligi'ne mi nereye gidecek? Detaylar...

FENERBAHÇE TÜRKİYE KUPASI'NI ALIRSA NEREYE GİDECEK?

Bu sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu gelecek sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacaktır. Fenerbahçe ligi ilk 3 sırada tamamlamayı garantilediği için Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i mağlup ederse, ligi 4. sırada bitiren takım Konferans Ligi'ne gitmeye hak kazanacak. Fenerbahçe final maçının sonucu ne olursa olsun gelecek sezon Konferans Ligi'nde mücadele edecek.