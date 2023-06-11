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Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı alırsa Avrupa Ligi'ne mi Konferans Ligi'ne mi gider?

Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı alırsa Avrupa Ligi'ne mi Konferans Ligi'ne mi gider?

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Fenerbahçe bu akşam Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası final maçında karşı karşıya gelecek. Maç öncesi futbol severler tarafından Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı alırsa Avrupa Ligi'ne mi Konferans Ligi'ne mi gider? Merak ediliyor. Peki Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırsa Avrupa'da nereye hangi turnuvaya katılacak? İşte detaylar...

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FB ZTK'yı alırsa nereye gidecek? Fenerbahçe bu akşam Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası final maçında karşı karşıya gelecek. Maç öncesi futbol severler tarafından Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı alırsa Avrupa Ligi'ne mi Konferans Ligi'ne mi gider? Merak ediliyor. Peki Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırsa Avrupa'da nereye hangi turnuvaya katılacak? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE TÜRKİYE KUPASI'NI ALIRSA NE OLUR?

Bu sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu gelecek sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacaktır. Fenerbahçe ligi ilk 3 sırada tamamlamayı garantilediği için Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i mağlup ederse, ligi 4. sırada bitiren takım Konferans Ligi'ne gitmeye hak kazanacak. Fenerbahçe final maçının sonucu ne olursa olsun gelecek sezon Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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