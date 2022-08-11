Fenerbahçe tur atladı mı, yeni rakibi kim oldu? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off turu rakibi kim olacak?

Bu akşam Slovacko - Fenerbahçe rövanş maçı ekranlara gelecek. Maçın başlamasıyla birlikte taraftarlar, Fenerbahçe tur atladı mı, yeni rakibi kim oldu? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off turu rakibi kim olacak? merak etti. Peki, FB rakibi kim oldu? FB yeni rakip kim olacak? İşte detaylar...