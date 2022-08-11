Fenerbahçe tur atladı mı, yeni rakibi kim oldu? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off turu rakibi kim olacak?
Bu akşam Slovacko - Fenerbahçe rövanş maçı ekranlara gelecek. Maçın başlamasıyla birlikte taraftarlar, Fenerbahçe tur atladı mı, yeni rakibi kim oldu? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off turu rakibi kim olacak? merak etti. Peki, FB rakibi kim oldu? FB yeni rakip kim olacak? İşte detaylar...
UEFA Konferans Ligi ön elemelerinde heyecanla beklenen müsabakada Slovacko - Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe tur atladı mı, yeni rakibi kim oldu? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off turu rakibi kim olacak?
Slovacko - Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi ön eleme maçı, 44-08-2022 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.
Slovacko - Fenerbahçe maçı EXXEN'den yayınlanacak.
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda FK Austria Wien ile karşılaşacak.
FB'nin 3. ön eleme turu rakibi : Slovacko
FB'nin play off turu rakibi : FK Austria Wien
Temsilcimiz Fenerbahçe 3. ön eleme turunu geçerse play off turunda Austria Wien ile eşleşecek.
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek. Temsilcimizin bu turda rakibi Çekya ekibi Slovacko olurken ilk maç 4 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak.