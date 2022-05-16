Fenerbahçe Transfer Haberleri: Suarez Fenerbahçe'ye gelecek mi? Luis Suarez ayrılığını resmen açıkladı! - Haberler

Suarez Fenerbahçe'ye gelecek mi? La Liga devi Atletico Madrid gelecek sezon Luis Suarez ve Hector Herrera'nın gelecek sezon takımda olmayacağını açıkladı. Adı sık sık Fenerbahçe'yle anılan Luis Suarez'in bu haber üzerine sarı-lacivertli formayı giyeceği iddiaları güçlendi. Peki, Suarez Fenerbahçe'ye gelecek mi? İşte Fenerbahçe Transfer haberleri detaylarda...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ

Atletico Madrid, Luis Suarez'in takımdan ayrılacağını duyurdu. Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü golcüye teklif yapması beklenirken, Uruguaylı futbolcuya yeni sezon sarı-lacivertli formayı giydirmek için tüm şartlar zorlanacak.

SUAREZ FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Atletico Madrid'de 2 sezondur forma giyen 35 yaşındaki Luis Suarez, pazar günü oynanacak Sevilla maçında son kez Metropolitano Stadı'na çıkarak taraftarına veda edecek. Sevilla maçından önce Suarez'e veda düzenleyeceği belirtildi. Ayrıca İspanyol ekibinin daha önce Radamel Falcao'ya da verilen özel bir plaketi, düzenlenecek törenle Suarez'e takdim edeceği belirtildi.

FENERBAHÇE GİRİŞİMLERE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunan futbolcu için sarı-lacivertlilerin tüm şartları zorlaması bekleniyor. Dünyaca ünlü golcü için Fenerbahçe'nin 2 yıllık bir sözleşme teklif etmesi bekleniyor.

SUAREZ KİMDİR?

Luis Alberto Suárez Díaz, santrfor mevkisinde oynayan Uruguaylı millî futbolcudur. La Liga takımlarından Atlético Madrid'de forma giymektedir.

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