FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe 2023-2024 transferleri kimler?

Bu sene diğer 3 takımımız gibi bizi Avrupa'da temsil edecek olan Fenerbahçe kadrosuna katmayı düşündüğü deneyimli oyuncularla mücadele edeceği 4 kulvarda da başarılı olmak istiyor. Takımın taraftarları ise Fenerbahçe transfer haberlerine odaklanmış durumda. Peki, Fenerbahçe 2023-2024 transferleri kimler? İşte detaylar…

Süper Lig'de transfer operasyonları hızlanmaya başladı. Özellikle bu sezon büyükler arasında atılan transfer çalımları dikkat çekerken yine devler karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar ise Fenerbahçe transfer haberlerine odaklanmış durumda. Peki, Fenerbahçe 2023-2024 transferleri kimler? İşte detaylar…

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın ardından 2. sırada tamamlayarak uzun süren şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. 2022/23 sezonunda kadrosunu dünya yıldızlarıyla güçlendiren sarı-lacivertli ekip, bu sene 3 farklı kulvarda yarışacak. Transfer döneminde önemli işler başaran Fenerbahçe, Arda Güler, Attila Szalai, Bruma, Diego Rossi, Mergim Berisha gibi oyuncuları satışlarıyla yaklaşık 50 milyon Euro gelir elde etti.

Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde Cimbom'un devreye girdiği Wilfried Zaha'yı kaybeden sarı-lacivertliler, şimdi de rövanş için Daichi Kamada'yı hedeflemiş durumda. Kamada, merkez orta saha ve forvet arkasında oynayabilen bir futbolcu olarak Fenerbahçe'nin tam aradığı özelliklere sahip. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 27 milyon Euro.

FENERBAHÇE 2023-2024 TRANSFERLERİ KİMLER?

Fenerbahçe, kadro derinliğini arttırmak ve kanatlarını güçlendirmek için bu sefer İspanya'ya yönelmiş durumda. Yeni hedefi ise Yannick Carrasco. Belçikalı sol kanat oyuncusu, sarı-lacivertli ekibin aradığı özelliklere sahip kıymetli bir futbolcu. Carrasco'nun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro. Fenerbahçe, bu transferlerle güçlü bir kadro oluşturarak hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyor.