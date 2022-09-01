Fenerbahçe Transfer Haberleri: Fenerbahçe Transfer Bombası Muriel ve Ronaldo Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Ronaldo FB'ye gelecek mi?
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Fenerbahçe'nin asrın transferini gerçekleştirmek için harekete geçtiği ve Cristiano Ronaldo'yu renklerine katmak üzere olduğu iddia edildi. Fenerbahçe transfer bombası olarak gündeme düşen haberin ardından Fenerbahçe Ronaldo'yu transfer edecek mi? Fenerbahçe Ronaldo ile anlaştı mı? Ronaldo Fenerbahçe'de mi? FB Ronaldo ile anlaştı mı? soruları sosyal medyada tartışıldı.
Ronaldo Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Fenerbahçe'nin asrın transferini gerçekleştirmek için harekete geçtiği ve Cristiano Ronaldo'yu renklerine katmak üzere olduğu iddia edildi. Fenerbahçe transfer bombası olarak gündeme düşen haberin ardından Fenerbahçe Ronaldo'yu transfer edecek mi? Fenerbahçe Ronaldo ile anlaştı mı? Ronaldo Fenerbahçe'de mi? FB Ronaldo ile anlaştı mı? soruları sosyal medyada tartışıldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Cristiano Ronaldo ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Portekizli yıldızın maaşına dair son pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin gerçekleşeceği belirtildi.
Ajansspor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Manchester United'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'yu sarı lacivertli ekibe gelmesi için ikna etti. İki tarafın prensipte anlaştığı iddia edildi. Yıldız futbolcunun maaşına dair son pürüzlerin çözülmesinin ardından Fenerbahçe'nin transferi açıklayacağı öne sürüldü.
Manchester United'ta eski günlerinden çok uzakta kalan Cristiano Ronaldo'nun adı birçok Avrupa deviyle anıldı. Avrupa'da transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala Ronaldo herhangi bir kulüp ile anlaşamazsa, Fenerbahçe'ye gitme ihtimali çok güçlenecek.
Transfermarkt'te yer alan transfer olasılığı şu anda Fenerbahçe için yüzde 48 gözüküyor.
Maxi Gomez'in Trabzonspor'a imza atması sonrası Fenerbahçe, forvet transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak sarı-lacivertlilerin gündemine Atalanta'nın golcüsü Luis Muriel'i aldığı öne sürüldü. Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki santrfor için İtalyan ekibi ile görüşmelere başladığı ancak henüz bir ilerleme kaydedilmediği belirtildi.
İtalya basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Atalanta'nın yıldız golcüsü Luis Muriel'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki futbolcunun transferi için yapılan görüşmelerde henüz bir ilerleme kaydedemedi.
Geçen sezon Atalanta formasıyla harikalar yaratan Luis Muriel, 39 maçta 14 gol-10 asistlik bir performans sergiledi. Kolombiyalı futbolcunun şu anda güncel piyasa değeri 20 milyon euro.