Fenerbahçe Transfer Haberleri 2022: Fenerbahçe, Portekiz'i sallayan futbolcu için düğmeye bastı! Jorge Jesus, isim vermişti! - Haberler

Fenerbahçe transfer haberleri Fenerbahçeli taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Fenerbahçe'nin transfer listesi de netleşmeye başladı. İsmail Kartal'ın geçici teknik direktörlüğünde büyük çıkış yakalayan Fenerbahçe, yeni sezonda dünyaca ünlü hoca Jorge Jesus'u takımın başına getirmeyi planlıyor. Henüz sarı-lacivertlilerle resmi sözleşme imzalamayan Portekizli hocanın, yönetimden istediği ilk futbolcu belli oldu. İşte Fenerbahçe transfer haberleri haberimizde...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ

Yeni sezona teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde girmeye hazırlanan Fenerbahçe'de transfer listesinin ilk sırasındaki isim ortaya çıktı. Deneyimli hocanın, sarı-lacivertli yönetimden Gil Vicente forması giyen süper yetenek Samuel Lino'yu istediği ifade edildi.

İLK HEDEF SAMUEL LINO

Fanatik'te yer alan habere göre, Portekiz basınında yer alan transfer dedikoduları köşelerinde Fenerbahçe ile ilgili birçok iddia yer alıyor. Bunlardan en dikkat çekeni Samuel Lino. Gil Vicente forması giyen Brezilyalı oyuncu, bu sezon Portekiz Ligi'ne damga vuran isimlerden biri oldu. Jorge Jesus'un analiz ekibinin 22 yaşındaki yıldızı yakından takip ettiği belirtildi. Tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe'ye resmen imzayı attıktan sonra yönetimden Lino'yu isteyeceği öne sürüldü.

BU SEZON ŞOV YAPTI

Kanatlarda ve forvette görev yapan Sambacı, bu sezon 37 resmi maçta 14 gol atıp, 5 de asist yaptı. 22 yaşındaki oyuncu, Fran Navarro ve Pedrinho ile birlikte Gil Vicente'nin ligi 5. sırada bitirmeyi garantilemesinde büyük pay sahibi oldu.

JESUS BİZZAT DEVREYE GİRECEK

Portekiz ekibinin Samuel Lino için 5 milyon euro talep etmesi bekleniyor. Transferi kolaylaştırmak için Jesus'un bizzat devreye girebileceği belirtildi. Fenerbahçe, son dönemde Szalai, Kim, Crespo, Osayi- Samuel gibi oyuncuları düşük maliyetle transfer edip piyasa değerlerini katlamayı başardı. Lino da Sarı-Lacivertli yönetimin bu stratejisine fazlasıyla uyabilecek bir oyuncu.

SAMEL LİNO KİMDİR?

Samuel Dias Lino, Primeira Liga'da kulüp kanat oyuncusu için orta saha oyuncusu olarak oynayan Brezilyalı profesyonel bir futbolcudur.

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