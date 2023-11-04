Fenerbahçe Trabzonspor PENALTI İZLE! TADİC PENALTI VİDEO!

Fenerbahçe ve Trabzonspor maçı heyecanla takip ediliyor. Kullanıcılar tarafından Fenerbahçe ve Trabzonspor maçında gerçekleşecek penaltının videoları araştırılıyor.

4 Kasım'da oynanan Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmasındaki penaltı pozisyonu büyük tartışmalara neden oldu. Maçın kritik anlarından biri olan bu pozisyon, futbolseverler tarafından merakla izlendi ve tartışıldı. İşte, Fenerbahçe Trabzonspor penaltı videosu!

İLK 11'LER

Fenerbahçe ; Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Zajc, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

Trabzonspor; Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Abdülkadir, Visca, Pepe, Onuachu.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Süper Lig'in 11. haftasında namağlup lider Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelede 3-1 konuk takım önde.