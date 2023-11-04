Fenerbahçe ve Trabzonspor, Trendyol Süper Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Ancak taraftarlar maçın ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacağını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? FB TS maçı nerede oynanacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? FB TS maçı nerede oynanacak?

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında gerçekleşecek Trendyol Süper Lig maçı, ne zaman başlayacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe ile Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak merak konusu oldu. Arama motorlarında FB ve TS maç detayları sorgulatılıyor. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? FB TS maçı nerede oynanacak? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında gerçekleşecek Trendyol Süper Lig maçı, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda gerçekleşecek.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ve Trabzonspor maçı Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.