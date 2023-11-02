Trendyol Süper Lig maçında Fenerbahçe-Trabzonspor maçında karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe-Trabzonspor hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak edilirken bu akşam büyük mücadelede Fenerbahçe-Trabzonspor maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Trabzonspor hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Trabzonspor hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe- Trabzonspor maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Fenerbahçe- Trabzonspor maçı şifresiz mi ve Fenerbahçe- Trabzonspor maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Fenerbahçe- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Trabzonsporhangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

04-11-2023 FENERBAHÇE VS TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Fenerbahçe-Trabzonspor Maçı, 04 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Trabzonspor Maçı, saat 19:00 başlayacak.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ve Trabzonspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.