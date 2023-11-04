Fenerbahçe-Trabzonspor maçı kaç kaç? FB TS MAÇ SKORU! Fenerbahçe Trabzonspor maçı kim gol attı?
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Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında gerçekleşen futbol maçının skoru ve gol atan oyuncular büyük merak konusu oldu. Maçın sonucu ve gol atan oyuncuların kimler olduğu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı kim gol attı? İşte detaylar...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında gerçekleşecek maçın detayları araştırılıyor. Heyecanla takip edilen Fenerbahçe ve Trabzonspor maçı kaç kaç merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı kaç kaç? Detaylar haberimizde...
Fenerbahçe; Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Zajc, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.
Trabzonspor; Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Abdülkadir, Visca, Pepe, Onuachu.
Fenerbahçe ve Trabzonspor maçı Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında gerçekleşecek Trendyol Süper Lig maçı, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda gerçekleşecek.
Süper Lig'in 11. haftasında namağlup lider Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelede 1-0 konuk takım önde.