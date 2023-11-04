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Fenerbahçe-Trabzonspor maçı kaç kaç? FB TS MAÇ SKORU! Fenerbahçe Trabzonspor maçı kim gol attı?

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında gerçekleşen futbol maçının skoru ve gol atan oyuncular büyük merak konusu oldu. Maçın sonucu ve gol atan oyuncuların kimler olduğu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı kim gol attı? İşte detaylar...