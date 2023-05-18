Spor Toto Süper ligin iddialı takımlarından Fenerbahçe ve Trabzonspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe ile Trabzonspor maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı şifresiz nereden, nasıl izlenir? Fenerbahçe-Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman? İşte detaylar…

Fenerbahçe ve Trabzonspor bugün karşı karşıya geliyor. Sporseverler tarafından Fenerbahçe ile Trabzonspor maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğu merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı şifresiz nereden, nasıl izlenir? Fenerbahçe-Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Trabzonspor maçı, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Fenerbahçe ve Trabzonspor maçı 18 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'da başlayacaktır.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında gerçekleşecek Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.