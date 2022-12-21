Fenerbahçe- Trabzonspor maçı hakemi kim? Fenerbahçe- Trabzonspor maçını kim yönetecek?
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Süper Lig 15. hafta maçı olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi merak ediliyor. Dünya Kupası sebebiyle ara verilen Süper Lig son hızıyla devam ediyor. Heyecanla beklenen maçın hakemi ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe- Trabzonspor maçı hakemi kim? Fenerbahçe- Trabzonspor maçını kim yönetecek?
Trabzonspor ile Fenerbahçe Süper Lig'de 15. haftada mücadele edecek. Süper Lig'e verilen aranın sona ermesiyle beraber Süper Lig'de kupa heyecanı son hızla devam edecek. Merak edilenler arasında ise Fenerbahçe- Trabzonspor maçının hakemi yer alıyor. Peki, Fenerbahçe- Trabzonspor maçı hakemi kim? Fenerbahçe- Trabzonspor maçını kim yönetecek?
Fenerbahçe- Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu.
Karşılaşma 24 Aralık günü saat 19.00'da oynanacak.
Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması Bein Sport 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.