Fenerbahçe- Trabzonspor maçı hakemi kim? Fenerbahçe- Trabzonspor maçını kim yönetecek?

Süper Lig 15. hafta maçı olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi merak ediliyor. Dünya Kupası sebebiyle ara verilen Süper Lig son hızıyla devam ediyor. Heyecanla beklenen maçın hakemi ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe- Trabzonspor maçı hakemi kim? Fenerbahçe- Trabzonspor maçını kim yönetecek?