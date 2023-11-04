Fenerbahçe-Trabzonspor maçı CANLI İZLE! Fenerbahçe Trabzonspor maçı nereden, nasıl izlenir? FB TS CANLI YAYIN!

Fenerbahçe ve Trabzonspor, Süper Lig'in heyecan dolu maçında karşı karşıya geliyor. Futbol severler bu karşılaşmayı kaçırmak istemiyor. Maçın canlı yayını ve detayları haberimizde yer alacaktır. İşte, FB TS CANLI YAYIN!

Süper Lig'in 11. haftasında namağlup lider Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Fenerbahçe ve Trabzonspor maçın nerede yayınlanacağı merak konusu oldu. Arama motorlarında Fenerbahçe ve Trabzonspor canlı yayın linki sorgulatılıyor. İşte, Fenerbahçe-Trabzonspor canlı izleme linki!

FENERBAHÇE TRABZONSPOR İLK 11'LER!

Fenerbahçe; Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Zajc, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

Trabzonspor; Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Abdülkadir, Visca, Pepe, Onuachu.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Fenerbahçe ve Trabzonspor maçı, 4 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında gerçekleşecek Trendyol Süper Lig maçı, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda gerçekleşecek.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR CANLI İZLE!

Fenerbahçe ve Trabzonspor maçı Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

CANLI ANLATIM

36' Sol çizgide içeri ortalayan Tadic, Dzeko'yu topla buluşturamadı.

34' Ceza sahasına yönelen Zajc'ın Tadic'e pasını Berat Özdemir araya girerek uzaklaştırdı.

32' Fenerbahçe'de Samet Akaydin, Paul Onuachu'ya yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

30' Fenerbahçe taraftarı, yavaş harekette bulundukları gerekçesiyle Trabzonsporlu oyunculara tepki gösteriyor.

25' Zorbay Küçük, Uğurcan Çakır'ı hızlı hareket etmesi yönünde uyarıyor.

20' Samet Akaydin'in sağ kanatta Osayi'ye pasında Visca kayarak topu taca yolladı.

16' Trabzonspor sağ taraftan köşe vuruşu kazandı.

15' Tadic'in ceza sahası içine yolladığı topu Edin Dzeko kontrol edemedi.

15' Bordo-mavili ekip hızlı hücumlarla Fenerbahçe kalesini tehdit ediyor.

11' Sol kanatta topu sürükleyen Edin Visca ters ayağıyla ortasını yaptı. Kale önünde iyi yükselen Onuachu, topu ağlara yollayarak bu sezonki dördüncü golünü attı.

10' GOL! Trabzonspor, Onuachu ile 1-0 öne geçti.

6' Fenerbahçe hazırlık pasları yapıyor.

2' Karşılaşmaya Fenerbahçe taraftarının desteğiyle başladı.

1' Dev maçta ilk düdük geldi.