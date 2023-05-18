Spor Toto Süper liginin iddialı takımlarından Fenerbahçe ve Trabzonspor bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe ile Trabzonspor maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe –Trabzonspor MAÇ SONUCU! Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Trabzonspor maç sonucu ne? İşte detaylar...

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇ SONUCU! Fenerbahçe ve Trabzonspor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe ve Trabzonspor maçının kaç kaç bittiği araştırılmaya başlandı. Trabzonspor ile Fenerbahçe maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe –Trabzonspor MAÇ SONUCU! Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Trabzonspor maç sonucu ne? Detaylar haberimizde…

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında gerçekleşecek Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇ SONUCU!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin hakemi, Abdulkadir Bitigen. Bitigen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yaptı. Maçta 1-0 Fenerbahçe öndedir.