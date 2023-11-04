Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında gerçekleşen futbol maçının özeti ve sonuçları araştırılıyor. Maçın gollerini kimlerin attığı ve son skor bilgisi merak konusu oldu. Peki, Maç kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Fenerbahçe-Trabzonspor MAÇ ÖZETİ! (VİDEO) Fenerbahçe Trabzonspor maçı bitti mi? Maç kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Kıyasıya mücadelenin gerçekleştiği maçın sonucu merak konusu oldu. Arama motorlarında Fenerbahçe Trabzonspor maç özeti sorgulatılıyor. Sporseverler tarafından maç özeti araştırılıyor. İşte, Fenerbahçe-Trabzonspor maç özeti!

FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?

Süper Lig'in 11. haftasında namağlup lider Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadelede 3-2 konuk takım önde.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR İLK 11'LER KİMLER?

Fenerbahçe ; Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Zajc, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

Trabzonspor; Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Abdülkadir, Visca, Pepe, Onuachu.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ!

Fenerbahçe ve Trabzonspor maçı Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanmıştır.