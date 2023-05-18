Fenerbahçe-Trabzonspor maç özeti! (VİDEO) Fenerbahçe maçı özeti izle! Fenerbahçe-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe ve Trabzonspor maçını kaçıran futbolseverler Fenerbahçe maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Fenerbahçe-Trabzonspor maç özeti! Fenerbahçe ve Trabzonspor maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

Fenerbahçe- Trabzonspor maç özeti! Spor Toto Süper ligin takımlarından Fenerbahçe ve Trabzonspor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Trabzonspor ve Fenerbahçe maçının sonucu merak konusu oldu. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler Fenerbahçe Trabzonspor maç özeti! Trabzonspor Fenerbahçe maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Detaylar haberimizde…

İLK 11'LER!

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Miha Zajc, Arda Güler, Diego Rossi, Michy Batshuayi, Enner Valencia.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Eren, Doğucan, Siopis, Hamsik, Abdülkadir, Visca, Umut Bozok.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇ SONUCU NE?

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin hakemi, Abdulkadir Bitigen. Bitigen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapmaktadır. Maçta 2-0 Fenerbahçe öndedir.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında gerçekleşecek Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.