Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını kimin yöneteceği merak ediliyor. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı gündeme geliyor. Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Zorbay Küçük düdük çalacak. Peki, Fenerbahçe-Trabzonspor maç hakemi kim oldu? Zorbay Küçük kaç yaşında, nereli ve kimdir?

Fenerbahçe-Trabzonspor maç hakemi kim oldu? Zorbay Küçük kaç yaşında, nereli ve kimdir?

Fenerbahçe- Trabzonspor maç hakemi kim olduğu araştırılırken Zorbay Küçük maçın hakemi olacak. Zorbay Küçük kaç yaşında, nereli ve kimdir sorularına yanıt aranıyor. Fenerbahçe- Trabzonspor maç hakemi kim oldu? Zorbay Küçük kaç yaşında, nereli ve kimdir? Detaylar haberimizdedir…

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇ HAKEMİ KİM OLDU?

Süper Lig'de 11. haftanın merakla beklenen maçında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Zorlu mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

TÜM HAKEMLER DİJİTAL ATAMAYLA BELİRLENDİ

MHK'den atamaya ilişkin yapılan açıklamada, "MHK'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 11. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'in 11. haftasında görev yapacak hakemler şöyle:

3 Kasım Cuma

20.00: Galatasaray - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

4 Kasım Cumartesi

13.30: İstanbulspor - Pendikspor: Murat Erdoğan

16.00: Samsunspor - Hatayspor: Halil Umut Meler

19.00: Fenerbahçe - Trabzonspor: Zorbay Küçük

5 Kasım Pazar

13.30: Sivasspor - Adana Demirspor: Burak Pakkan

16.00: Başakşehir - Ankaragücü: Çağdaş Altay

19.00: Antalyaspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

6 Kasım Pazartesi

20.00: Gaziantep - Rizespor: Ali Şansalan

20.00: Kayserispor - Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

ZORBAY KÜÇÜK KİMDİR?

Zorbay Küçük, 18 Ekim 1992'de Adana'da doğdu. Zorbay Küçük eski futbolcu ve teknik direktör Feyzullah Küçük'ün oğludur. Adana Erkek Lisesi'nde okuyan Küçük, Adana Çukurova Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nden mezun oldu. Hakemliğe 2010 yılında başladı. Süper Lig'deki hakemlik kariyerine 2017-2018 sezonunda oynanan Trabzonspor-Kardemir Karabükspor maçı ile başladı.

30 yaşındaki Zorbay Küçük 2021 yılında FIFA kokartı aldı. Ancak Zorbay Küçük, önce 8-11 Mayıs tarihleri arasında Nyon'da yapılan testleri ve kural sınavını geçemedi, son olarak tekrarlanan telafi sınavında da başarısız olunca, UEFA'nın ocak ayına kadar düzenlenecek organizasyonlarında görev alma hakkını kaybetti.

6 Mart 2022'de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk yarısının bitiş düdüğüyle birlikte sahaya giren bir taraftar hakem Zorbay Küçük'e saldırmıştı.