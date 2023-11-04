Fenerbahçe Trabzonspor ilk 11'ler! Fenerbahçe ve Trabzonspor maç kadrosu kimler? FB TS maç kadrosu!

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un heyecanla beklenen maçının ilk 11'leri açıklandı. Fenerbahçe ve Trabzonspor maç kadrosunda kimler var merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe ve Trabzonspor maç kadrosu kimler? İşte detaylar...

Süper Lig'in 16.haftasında Fenerbahçe ve Trabzonspor bugün karşı karşıya geliyor. Hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor'un kadrosunda kimlerin yer aldığı merak konusu oldu. FB ve TS'nin maç kadrosu futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Peki, Fenerbahçe ve Trabzonspor maç kadrosu kimler? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında gerçekleşecek Trendyol Süper Lig maçı, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda gerçekleşecek.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ve Trabzonspor maçı Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR İLK 11'LER!

Fenerbahçe; Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Zajc, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

Trabzonspor; Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Abdülkadir, Visca, Pepe, Onuachu.