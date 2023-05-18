Fenerbahçe-Trabzonspor ilk 11'ler! Fenerbahçe ve Trabzonspor maç kadrosu ilk 11 kim? Fenerbahçe-Trabzonspor maç kadrosu!

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Trabzonspor- Trabzonspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Trabzonspor-Trabzonspor maçı heyecanla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe ve Trabzonspor maç kadrosu ilk 11 kim? Fenerbahçe-Trabzonspor ilk 11'ler kimler? İşte detaylar...

Fenerbahçe Trabzonspor maç kadrosu! Fenerbahçe ile Trabzonspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe ve Trabzonspor maçının kadrosu merak konusu oldu. Sporseverler tarafından Fenerbahçe ile Trabzonspor maçının ilk 11'leri araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe ve Trabzonspor maç kadrosu ilk 11 kim? Fenerbahçe-Trabzonspor ilk 11'ler kimler? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Fenerbahçe ve Trabzonspor maçı 18 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'da başlayacaktır.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında gerçekleşecek Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR İLK 11'LER!

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Emre, Rossi, Valencia, Batshuayi.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Eren, Doğucan, Siopis, Hamsik, Abdülkadir, Visca, Umut Bozok