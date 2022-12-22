Fenerbahçe Trabzonspor derbi maçı ne zaman?

Spor Toto Süper Lig'de 15. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Futbol severler ise bu kritik müsabakanın ne zaman oynanacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Trabzonspor- Fenerbahçe müsabakası ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? Fenerbahçe - Trabzonspor maçını kim yönetecek? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Dünya kupasının ardından Spor Toto Süper ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Süper ligin 15 .haftasında Fenerbahçe ile son şampiyon Trabzonspor karşılaşacak .Futbol severlerTrabzonspor- Fenerbahçe maçının ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe - Trabzonspor maçını kim yönetecek? Detaylar haberimizde...

Dev derbi öncesi Fenerbahçe süper ligde oynadığı 13 maçtan ,9 galibiyet 2 berabelik,2 de mağlubiyet aldı. Sarı lacivertliler topladığı 29 puan ile ligin zirvesinde bulunuyor. Son şampiyon Trabzonspor ise ligde oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Bordo mavililer topladığı 22 puan ile ligde 8.sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE -TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe- Trabzonspor, Spor Toto Süper lig maçı, 24 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe- Trabzonspor maçı beIN Sports 1''den yayınlanacak.

FENERBAHÇE -TRABZONSPOR MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak derbi müsabakasını hakemi Halil Umut Meler yönetecek.