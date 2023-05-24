Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist bugün belli olacak. 9 yıllık kupa özlemini bitirmek isteyen Fenerbahçe ile üst üste ikinci kez kupayı kazanmak isteyen Sivasspor karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe toplam kaç Türkiye kupası kazandı?

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın Demir Grup Sivasspor ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Maç öncesi Fenerbahçe toplam kaç Türkiye kupası kazandı merak edildi. Peki, Fenerbahçe toplam kaç Türkiye kupası kazandı?

FENERBAHÇE TOPLAM KAÇ TÜRKİYE KUPASI KAZANDI?

Fenerbahçe, 1968, 1974, 1979, 1983, 2012, 2013 yıllarında 6 Türkiye Kupası kazandı.

Galatasaray 18, Beşiktaş 10, Trabzonspor ise 9 defa bu kupayı müzesine götürdü.