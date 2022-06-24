Fenerbahçe - Tirana maçı hangi kanalda? FB - Tirana maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe - Tirana maçı saat kaçta? - Haberler

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Fenerbahçe - Tirana maçı hangi kanalda? FB - Tirana maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe - Tirana maçı saat kaçta?

Haberler.com - Gündem
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Fenerbahçe - Tirana maçı hangi kanalda? FB - Tirana maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe - Tirana maçı saat kaçta?

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında yarın Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe - Tirana maçı hangi kanalda? FB - Tirana maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe - Tirana maçı saat kaçta?

Fenerbahçe - Tirana maçı hangi kanalda? Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında yarın Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe - Tirana maçı hangi kanalda? FB - Tirana maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe - Tirana maçı saat kaçta? İşte detaylar...

FENERBAHÇE - TİRANA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında yarın Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşılaşacak. Maç, Fenerbahçe YouTube Katıl'da yayınlanacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Arnavutluk Ligi'nin son şampiyonu KF Tirana ile Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak hazırlık maçı, saat 18.00'de başlayacak.

Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile 2-2 berabere kalmıştı.

FENERBAHÇE - TİRANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Tirana maçı 25 Haziran Cumartesi saat 18.00'da.

Fenerbahçe - Tirana maçı hangi kanalda? FB - Tirana maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe - Tirana maçı saat kaçta?

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