Başkan Ali Koç, Türk bir hoca ile çalışacaklarını açıkladı. Yeni teknik direktörün kim olacağı merakla bekleniyor. Taraftarlar ise Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak? FB yeni teknik direktörü kim? sorularını araştırıyor.

Yeni hoca kim olacak? Fenerbahçe'de gözler o iki isme çevrildi

Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak? FB yeni teknik direktörü kim? soruları merak edilenler arasında yer aldı. Jorge Jesus'la yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Başkan Ali Koç'un, "Türk bir hoca ile çalışacağız" demesinin ardından Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak? FB yeni teknik direktörü kim? soruları gündeme geldi.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Jorge Jesus'la yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Başkan Ali Koç'un, "Türk bir hoca ile çalışacağız" demesinin ardından bir çok isim gündeme gelsede şu anda konuşulan en önemli adaylar İsmail Kartal ve Abdullah Avcı. Sarı-lacivertlilerin yola kiminle devam edeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

İKİ ADAY ÖNE ÇIKIYOR

Transferde hareketli günler yaşayan Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu. Sarı-lacivetlilerin yola ya İsmail Kartal ile ya da Abdullah Avcı ile devam edeceği iddia ediliyor. Resmi açıklamaönümüzdeki günlerde gerçekleşecek.

"TÜRK HOCAYLA ÇALIŞACAĞIZ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mali kongrede "Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor. Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik. Diğer taraftan camiayı bilecek, camianın evladı olacak, Fenerbahçe DNA'sını bilebilecek, Samandıra'ya ruh aşılayacak biri olsun düşüncesi de var. Şimdi baktığımız zaman, Türkiye'yi iyi bilen yabancı hoca 3'ü geçmiyor. Camiayı ve ruhunu bilen 2 Türk hoca çıkıyor. Camiayı bilen bir Türk teknik adamla çalışacağız" ifadelerini kullanınca gözler Türk hocalara çevrildi.

KISA SÜREDE BELLİ OLACAK

Sarı-lacivertlilerin, yeni hocasını önümüzdeki hafta içerisinde açıklaması ve transfer listesini de ona göre şekillendirmesi bekleniyor.