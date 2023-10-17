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Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'nın Beş Büyük liginin lideri

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde, maç başına kalesine en az şut gelen ve rakiplerini en düşük gol beklentisinde tutan takım Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'nin bu başarısı, takımın savunma performansının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.