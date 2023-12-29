Fenerbahçe Süper Kupa maçına çıkmayacak mı? Fenerbahçe'den açıklama geldi

Fenerbahçe Süper Kupa maçına çıkmayacak mı? Ezeli rakibi Galatasaray ile bu akşam Arabistan'da Süper Kupan finaline çıkacak olan Fenerbahçe, " Ali Koç, Süper Kupa maçına çıkmama kararı aldı" sözlerinin ardından açıklama yaptı. Peki,Fenerbahçe Süper Kupa maçına çıkmayacak mı? İşte Fenerbahçe tarafından yapılan açıklama...

FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇINA ÇIKMAYACAK MI?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Süper Kupa maçına çıkmama kararı aldığı iddialarına sarı-lacivertli kulüpten yalanlama geldi. Yapılan açıklamada, "Başkan Ali Koç'un maça çıkmama kararı yok. Suudi yetkililerle görüşmeler sürüyor" denildi.

NE OLMUŞTU?

Gün içerisinde açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "Atamız'ın 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünü hatırlatmak istiyorum. Biz bu pankartla çıkacaktık, 'Peace at home, peace in the world'. Anladığım kadarıyla otoriteler bunu kabul etmemişler. Tam netleşmedi konu" demişti.